Via Bonello, mini discariche anche vicino alla cattedrale: "Com'è possibile?"

Com'è possibile che in una delle direttrici che conducono alla cattedrale si trovino delle mini discariche abusive? In via Matteo Bonello, cittadini indisturbati hanno il coraggio di scaricare i loro rifiuti ingombranti lungo una strada tappezzata di telecamere della caserma dei carabinieri.

La città è preda degli incivili. Cosa stiamo facendo? Cosa sta facendo l’amministrazione comunale?