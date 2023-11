Gallery



Degrado al mercatino di viale Maria Santissima Mediatrice e via Rosario La Valle. Le foto scattate oggi, giovedì 9 novembre 2023, testimoniano la sporcizia, il pericolo per i passanti e i pedoni , l'odore acre e nauseabondo degli scarti dei pescivendoli abusivi, ben quattro solo in via Raffaele La Valle.