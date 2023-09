Cep, niente pulizia dopo il mercatino: "Quartiere sommerso dai rifiuti"

Riceviamo e pubblichiamo

Ieri si è svolto il consueto mercatino settimanale al Cep, ma la Rap non è passata per ritirare i rifiuti. Risultato: stamattina l'intero quartiere è sommerso dalla spazzatura con cataste anche davanti alla chiesa di San Giovanni Apostolo e all'istituto comprensivo Giuliana Saladino. Non che non ci siamo abituati da queste parti, ma è davvero desolante. Cambiano i sindaci, i presidenti della Rap e tutto ma restiamo sempre un rione completamente dimenticato.