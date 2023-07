Il mercatino tre giorni fa, ma in strada ci sono ancora le melanzane...

Succede in via Don Gnocchi traversa di via Don Orione, dove ogni venerdì monta il mercatino, puntualmente l'ambulante (non credo sia difficile da individuare, i commercianti hanno il posto assegnato, tranne se abusivo) lascia alla fine della sua giornata lavorativa ogni frutta e verdura andata a male, sperando che gli operatori Rap puliscano lo schifo che getta a terra, questa volta sono le melanzane.

Ma gli operatori Rap puliscono tutte le vie del mercatino, dimenticando via Don Gnocchi ed in particolar modo il punto dove monta il fruttivendolo. Mi chiedo, a questo punto, se via Don Gnocchi sia una via realmente assegnata dal Comune al mercatino settimanale o sia solamente il venerdì occupata da abusivi senza nessun permesso, e la mancata pulizia sia dovuta al fatto che la Rap non abbia tra gli ordini di servizio la pulizia della via perché sulla carta non è uno spazio assegnato agli ambulanti.