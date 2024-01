Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spettacolo indecoroso di degrado urbano in via Emerico Amari, dove gli avventori del Mc Donald's da poco inaugurato depositano tutti i resti delle consumazioni per strada e sui marciapiedi. Quella che doveva somigliare alla "Rambla di Barcellona" non è altro che un esempio della "civiltà" degli avventori di un simile locale.