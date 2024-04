Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Queste sono le condizioni in cui versano i marciapiedi nella zona di via Ugo La Malfa. Probabilmente scambiati per una discarica, diventa sempre più difficile camminarci per l'immondizia, per gli aghi di pino che con la pioggia diventano pericolosi, e poi sono totalmente dissestati e pericolosi.