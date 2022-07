Via Pindemonte · Calatafimi

Via Pindemonte · Calatafimi

L'inciviltà e la mancanza di un servizio valido e puntale sommerge Palermo di rifiuti di ogni genere. In via Pindemonte la gente è costretta a camminare in mezzo alla strada perché i marciapiedi sono invasi da rifiuti ingombranti, feci di cane e moto.