Via Sampolo, dove neanche i cartelli fermano l'inciviltà...

Via Sampolo, una delle arterie più antiche e sempre principali della città di Palermo eppure non frega niente a nessuno. Questo esatto punto della via Sampolo ormai da qualche anno è stato scambiato per un centro di raccolta indifferenziata a cielo aperto. Attenzione, l'immondizia viene raccolta, non c'è un disservizio. Semplicemente l'inciviltà legata all'abitudine ha fatto sì che ormai sia quasi logico fermarsi alla mattina per scaricare la propria immondizia per dare da mangiare a piccioni e gabbiani e non è bastato neanche il gentile accorgimento di un cartello posto dall'ente di raccolta per fermare l'inciviltà. Spunto di riflessione! Magari le telecamere...