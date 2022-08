Stazione centrale, liquami e sporcizia sull'asfalto dopo l'intervento della Rap

Dopo la segnalazione di qualche giorno fa la storia si ripete. Siamo alla stazione centrale dove in questo periodo di ferie transitano moltissimi turisti, ma la Rap continua a lasciare liquami e sporcizia derivanti dal solito carico e scarico di rifiuti. Veramente questa città non vuole crescere e migliorarsi? Il tutto si svolge accanto agli uffici comunali che dovrebbero quantomeno lamentarsi. Di questo passo cosa lasceremo ai nostri figli? E il nuovo sindaco dov'è? Per non parlare dell'immagine di Palermo città turistica.