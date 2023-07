"Quei chili di ignoranza lasciati sulla spiaggia di Pietra Piatta"

Le nostre giornate come staff del lido in cui lavoriamo iniziano o finiscono con un gesto, che per molti non é scontato. Durante questi primi due mesi scarsi dall’inizio della stagione 2023 la quantità di immondizia raccolta, quasi ogni giorno dalla spiaggia di Pietra Piatta, a Termini Imerese, pensiamo che possa arrivare almeno a qualche kg al giorno; diventando anche il doppio se consideriamo anche ciò che molti non considerano rifiuti, come: cicche delle sigarette, involucri dei pacchetti, fazzoletti ecc… Nei giorni festivi del sabato e della domenica, ci date molto da fare , arrivando a lasciare direttamente i sacchi dell’ immondizia.

Ricordiamo che la spiaggia non appartiene a noi, essa é una spiaggia appartenente al comune, alla comunità, e dunque a TUTTI, ma il suo mantenimento sembra solo un nostro riguardo. Ci imbattiamo in voi, sdraiati tra i rifiuti (per la maggior parte di plastica) ma comunque immobili, lì sul vostro bagnasciuga, perché tanto “l’immondizia non é la vostra”… Ed ecco qui l’indifferenza che ci contraddistingue e che dovrebbe solo far riflettere. I kg di plastica raccolti fino ad ora non ci appartengono, ma niente ci impedisce di preservare una spiaggia unica, inquinata dalla vostra plastica e ignoranza.

La spiaggia di Pietra Piatta,la natura in generale e noi speriamo in un futuro più consapevole della bellezza che ci circonda. Da questa settimana alla prossima abbiamo deciso di adottare un gesto estremo, ma forse l’unico per sensibilizzare (forse); per questa settimana fino a domenica prossima il Si.Ma non raccoglierà neanche un rifiuto, per mostrarvi di cosa siete capaci. Alla fine di questo “esperimento sociale” saremo felici di vedere cosa abbiamo scaturito in voi, o quale indifferenza continua a contraddistinguervi, raccogliendo come sempre ciò che lascerete,ma questa volta li sposteremo solo lontani dalla possibile caduta in mare, ma vicino alla vostra ignoranza, per fare osservare a tutti le abitudini che da sempre, forse, vi accompagnano nella distruzione del nostro pianeta.