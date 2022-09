Via degli Orti, rifiuti ingombranti accanto ad un istituto per l'infanzia

Questi rifiuti ingombranti stazionano da quattro grioni in via degli Orti, a qualche metro di distanza da un istituto per l'infanzia. In bella mostra c'è la scritta "Per la Rap".

Indubbiamente a parte l'offesa all'estetica, questi rifiuti creano disagi ai bambini e ai genitori che si trovano spesso imbottigliati in questo groviglio. Inoltre la strada è sempre sporca. Alla Rap il compito di fare chiarezza e intervenire con la massima urgenza.