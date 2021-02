Siamo sempre alle solite: non sono passati neanche 4/5 giorni e stanno ricominciando a riempire gli spazi ripuliti dal degrado e dalle inciviltà. Se il sindaco Orlando non fa piazzare delle telecamere per riprendere questi incivili questa vergogna non finirà mai e solo voi di Palermotoday potete rimediare. Qui ci troviamo sempre in via Giuseppe Cimbali e via Nicolò Spedalieri n.50 dove la gente continua a gettare rifiuti ingombranti a tutte le ore.