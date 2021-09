Da mesi la raccolta dei rifiuti in via Petralia Sottana, zona Altarello, avviene a singhiozzo, con conseguenti accumuli di spazzatura in strada. Nelle ore notturne si scaricano rifiuti ingombranti e/o inquinanti: controlli e telecamere arriveranno prima che via Petralia Sottana diventi una discarica a cielo aperto?