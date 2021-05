Rifiuti ingombranti abbandonati a pochi passi dal Parco Uditore

Via Giorgione, 35 · Uditore-Passo di Rigano

In via Giorgione, a pochi passi da Parco Uditore, da ottobre si è creata una zona in cui vengono abbandonati rifiuti ingombranti di ogni genere: dai divanetti, alle scaffalature, ai pezzi di cucina. Avrò inviato almeno sei segnalazioni, una ogni mese tramite l'App della Rap, ho scritto al presidente della Rap e al sindaco, senza ricevere uno straccio di risposta ma soprattutto senza che nulla sia stato fatto.

È chiaro che la responsabilità di questi cumuli è di chi incivilmente li abbandona pur essendoci gli strumenti per disfarsene in modo semplice, ma non possiamo essere noi abitanti della zona a subire questo degrado.