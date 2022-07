Inciviltà e disservizi: a pagarne le conseguenze è sempre il povero cittadino

Chissà a cosa serve scrivere mail, chiamare la Rap, segnalare il problema via app, informare gli uffici del Comune... ripetere la cosa più volte e non vedere nessuno nonostante tre mesi di attesa.

L'unione tra l'inciviltà di taluni e i disservizi comunali di sempre danno origine ad un calvario per i poveri cittadini. Quello che i servizi li pagano, e spesso anche puntualmente, perché alla fine è così che funziona: gli enti chiedono e pretendono, ma per dare servizi bisogna sperare.

E non va meglio neanche con la segnalazione degli ingombranti abbandonati. Forse, in assenza di arredi urbani, si è deciso di lasciare i divani abbandonati per strada, con la speranza che diventi cool. Alla lunga, anche la gente civile inizia a capire chi non pagare le tasse o dà fuoco all'immondizia. Si salvi chi può...