Gallery





E da circa 25 giorni che in via dell'Airone persiste questo degrado. Dopo che è stato appiccato il fuoco il 4 luglio, la situazione non è cambiata. Per non parlare poi dello spazzamento: gli operatori ecologici sono latitanti da tanti mesi. Chiedo ai vertici delal Rap: che aspettate a prendere provvedimenti? Buon lavoro. O buone ferie.