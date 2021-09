Erbacce, buche e rifiuti non raccolti: cartolina da via Imperatore Federico

Gallery





I residenti di via Imperatore Federico sono indignati per la situazione di degrado vergognosa in cui versa la zona, in particolare dal civico 60. Cassonetti stracolmi di rifiuti che non vengono raccolti con continuità, mancata attivazione della raccolta differenziata, marciapiedi infestati da erbacce, buche sulla strada e sui marciapiedi che non vengono riparate, odori nauseabondi, rischi per la salute e la sicurezza delle persone e animali domestici, presenza di topi.

Il tutto senza che si risolva il problema in modo definitivo. Ci si chiede se alla Rap ci siano persone con la necessaria competenza e professionalità per gestire il servizio cassonetti, ovvero il tutto sia affidato all'approssimazione. Ci si chiede altresi cosa facciano concretamente per il quartiere i consiglieri della circoscrizione e quali risultati abbiano raggiunto. Ogni anno la situazione peggiora e questo nell'indifferenza delle istituzioni o peggio.