Siamo in piazza Florio, angolo via Principe di Belmonte, e a differrenza della Grande Bellezza ci troviamo di fronte alla Grande Monnezza, cambia il Sindaco cambia la giunta ma l'inciviltà resta la stessa: una città con poco meno di 700 mila abitanti che sporcano come se fossero due milioni. Che peccato per Palermo che non si merita questo.