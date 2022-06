Da molto tempo un luogo bellissimo di Palermo si sveglia con tracce di inciviltà e incuria. Sporcaccioni usano una fontana spenta di Sferracavallo per gettarci dentro la qualsiasi. Nella indifferenza di chi cerca di attrarre i turisti per poi dare "regalare" loro una visuale da lasciare sbigottiti. Non sarebbe meglio allora chiuderla visto che nessuno è capace di farla funzionare?