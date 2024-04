Questo è l'ingresso della Fiera da piazza Cascino così com'era ieri lunedì 29 aprile. Quello da via Sadat è anche peggio. "Monnezza" dappertutto, letteralmente come una discarica. Vergognosi ed indecorosi sia la Rap che i cittadini palermitani autori di questo scempio. Spero solo che non ci siano turisti ad assistere a questo strazio. Palermitani, svegliatevi!