Via dell'Antilope, 1 · Bonagia

Via dell'Antilope, 1 · Bonagia

Gallery



Bonagia, il quartiere alle pendici del Monte Grifone. Percorrendo i marciapiedi di questo quartiere è impossibile non notare i rifiuti speciali e ingombranti abbandonati, nonché l’impossibilità di camminare sui marciapiedi per via dell’erba alta e delle radici degli alberi che hanno sollevato la pavimentazione. I cittadini hanno chiesto ripetutamente un intervento...