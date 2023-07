Gallery





Da febbraio 2022 questo tratto di via Monti Iblei, consegnato da Ferrovie dello Stato, è in totale stato di abbandono. Un solo intervento in 18 mesi. Vegetazione incolta, cestini stracolmi, alto rischio per la salute degli abitanti. Ci chiediamo cosa succederà quando tra poche settimane verrà consegnato il restante tratto della passeggiata, che terminerà in via Alcide De Gasperi.