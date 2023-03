"Slalom tra rifiuti e sosta selvaggia": il difficile ingresso alla scuola Setti Carraro

Questo è il degrado che ogni giorno tocca vedere lungo i marciapiedi della scuola media Setti Carraro in via Tiepolo, per non parlare degli escrementi di animali che oramai fanno parte dell'arredo urbano. A ciò si aggiunga la sosta selvaggia creata da insensibili autisti che parcheggiano le loro macchine in seconda fila e dinnanzi l'ingresso della scuola e che non consentono un tranquillo afflusso e deflusso della scolaresca.