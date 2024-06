Come da foto tutta via San Lorenzo, via Lanza di Scalea e vie limitrofe sono invase da cumuli di immondizia. Aggiungere parole o avvilirsi ormai non serve più a nulla. Faccio solo un complimento al sindaco Lagalla, esattamente come al suo predecessore. Lui sì che il sindaco lo sa fare... L'importante è aumentare la Tari.