Rifiuti in via Bronte: "Il trionfo del degrado a Borgo Nuovo"

In diversi punti della via Bronte, a Borgo Nuovo, ci si può facilmente imbattere in una serie di discariche grandi e piccole che fanno da cornice all'intera strada. Discariche a cielo aperto conosciute abbastanza bene da Rap e Comune e soprattutto dai troppi palermitani incivili che le frequentano assiduamente.

A niente sono valse le tante segnalazioni alle competenti autorità affinché provvedano a presidiare la zona e più in generale l'intero quartiere. I nostri amministratori continuano a fare orecchie da mercante facendo di fatto il gioco dei balordi irresponsabili che deturpano la città. Quando finiremo di essere la vergogna d'Europa? Attendiamo risposte ma, ahimè, temo non arriveranno.