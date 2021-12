Discariche in via Bernini: "Panorama da quarto mondo, buone feste al sindaco"

Gallery





L'ultima volta le avevo augurato Buon Ferragosto, proprio dalle pagine di PalermoToday, con alcune foto praticamente uguali a quelle scattate oggi. Lei potrà celebrare le feste nella pace e affacciandosi dal balcone fi casa sua si godrà ordine e pulizia. Dalle mie parti invece, in via Bernini, dovremo rimanere con le finestre sigillate perché, anche se spunterà il sole, il panorama è da quarto mondo. Non ci venga più a parlare di cittadinanza attiva, lei ormai non è più credibile. Ciò nonostante le auguro buon Natale. Saluti affettuosi anche al presidente della Rap.