L'arredo non tanto urbano di Borgo Vecchio: "Un quartiere che sprofonda nel degrado"

Nonostante i cartelli che invitano ad amare Borgo Vecchio, il quartiere rimane disprezzato in tutti i suoi aspetti. Le strade sono piene di mobili, frigoriferi, scaffali, materassi e montagne enormi di spazzatura. I vasi vengono usati come cestini dei rifiuti. Le strade non vengono mai spazzate e i tombini sono pieni di cicche di sigarette. Le poche piante presenti sono esempi di vera resilienza, edifici abbandonati a perenne ricordo di un quartiere antico stretto tra il mare e la "fighetta" via Libertà. A dire il vero, gli operatori ecologici provano a pulire, rimuovendo montagne di sacchi di spazzatura, ma esattamente tre secondi dopo tutto torna come prima, quasi per magia. Se a qualcuno serve un comò del Settecento o un frigo vintage è probabile che qui li possa trovare.