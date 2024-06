Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Voglio segnalare che nella borgata dell'Arenella la spazzatura non viene raccolta da oltre 5 giorni. Siamo costretti ad utilizzare nuovamente le mascherine per camminare in strada a causa del cattivo odore. Inoltre i topi sicuramente hanno fatto la tana tra i rifiuti.