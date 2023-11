Via Sant'Agata · Villabate

Via Sant'Agata · Villabate

Questa è la situazione in cui siamo costretti a vivere a Villabate. I rifiuti, sparsi in tutta la città, causano tantissimi disagi. Guardate questa automobile abbandonata: è pericolosissima sia per l'incolumitá degli adulti che dei bambini.