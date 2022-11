Rifiuti in via Ugo Bassi: "Uno scempio prodotto da incivili"

Non ho potuto fare a meno di notare e fotografare un cumulo di rifiuti ingombranti depositati da gente incivile e maleducata in via Ugo Bassi. È una strada abbastanza utilizzata dagli automobilisti che, da via Enrico Albanese vogliono andare, attraversando via Isidoro Carini, verso via Isidoro La Lumia o via Gaetano Daita. È uno spettacolo indecoroso ad opera di gentaglia incivile e impenitente che di sicuro non ama e non ha rispetto della città di Palermo, offrendo, alla vista anche dei turisti che a piedi passeggiano per le vie del centro, un'immagine da terzo mondo. Chissà quanti secoli ancora devono trascorrere prima di poter vedere la nostra città pulita e con le strade in ordine come avviene nelle altre città italiane del Nord.