Rifiuti in via Uditore: "Ci chiedono la Tari per avere le discariche sotto casa"

Il Comune mi chiede di versare un acconto Tari di 466 euro a fronte di servizi praticamente inesistenti. Ci troviamo in via Uditore, precisamente alle spalle dell'ex Motel Agip. L'unica parola che si può pronunciare è: vergogna. Con quale coraggio I nostri amministratori vengono a parlarci di raccolta differenziata quando poi non vengono a svuotare regolarmente i cassonetti? Per non parlare dei marciapiedi impraticabili, uno schifo da tutte le parti. Il signor primo cittadino la smetta di raccontare la favola di una Palermo che non esiste e, soprattutto garantisca i servizi (almeno quelli essenziali) a tutti i cittadini, non solo ai residenti di via Principe di Paternò. Se la prende con gli incivili? Le istituzioni che tassano senza dare i servizi fondamentali non hanno nessun diritto a parlare di civiltà.