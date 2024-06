Gallery





Sembra proprio che chi amministra la città si stia impegnando al massimo per rendere impossibile la vita dei cittadini e distruggere quel poco di buono che è rimasto a Palermo. Avendo la sfortuna (mia e della mia famiglia) di abitare in prossimità di quella che è ormai conosciuta come "la discarica di via Tritone" mi chiedo chi partorisca certe decisioni. Avevamo sperato che i tre cassonetti, o meglio i rottami di cassonetti (perché sfondati e fradici), sarebbero stati finalmente rimossi con il passaggio alla raccolta differenziata porta a porta, ma gli anni sono passati e la situazione è addirittura peggiorata.

I cassonetti, che prima erano tre, adesso sono sei perché ne sono stati aggiunti altri spostandoli da altri luoghi, e nei giorni scorsi, e mi chiedo da chi possano partire questi geniali ordini, a pochi metri di distanza sono stati aggiunti anche due cassonetti per la plastica e una campana per il vetro (che non so dove fossero prima). In questi contenitori viene scaricato di tutto, in particolare tanta roba che sicuramente proviene da attività di ristorazione (la peggiore perché puzza maledettamente). Anche nei contenitori per la plastica la gente deposita di tutto, e anche per terra viene scaricata tanta roba. E la Rap questi contenitori per la plastica poi nemmeno provvede a svuotarli (da cinque giorni segnalo che sono pieni).

Viene scaricato di tutto e chi dovrebbe vigilare e intervenire a quanto pare non vede ciò che tutti vedono, e la discarica prospera. Mi chiedo, che logica ha ammassare tutti questi cassonetti in pochi metri? Chi prende certe scellerate decisioni? Nei giorni scorsi ho provveduto a scrivere al Comune e alla Rap in quanto questa situazione, aggravata da una condizione particolare che non posso qui spiegare, è ormai per la mia famiglia insostenibile, e ho chiesto che vengano quantomeno allontanati dalla mia abitazione. Ad oggi nulla è cambiato e la Rap non si è nemmeno degnata di rispondere. Condivido delle foto dove potete ammirare quanto si presenta quotidianamente davanti casa mia. La puzza invece non la posso condividere. Quella la sentiamo solo noi che abitiamo lì!