Via Sperone sommersa dai rifiuti: "Qualcuno levi la munnizza"

Corsi e ricorsi della storia, un'emergenza porta forse più soldi, dà più pathos, rimane intrisa nei reconditi stati dell'inquietudine, forse... Ma parliamo seriamente? "A munnizza" ci sta sommergendo, l'aria è irrespirabile. Benvenuti in via Sperone. Non credo che siamo nelle condizione di aspettare la settima vasca. Se proprio dobbiamo che sia una vasca da bagno grande, dove potere fare il bagno nei giorni di spiccata calura o come si dice il caldo di Caligola. Smettiamola, "cugghiemu sta munizzza", e leviamola dalla strada. Amunì che ormai sappiamo tutti come funzionano ste cose, dai su fate i bravi. Allora glielo dite voi al Comune? Alla Rap? Al sindaco? Amunì, livati sta munizza. Grazie.