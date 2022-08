Le discariche eterne di via Silvio Boccone: "Non basta bonificare, servono multe per chi sporca"

In via Silvio Boccone, una stradina che costeggia la stazione centrale, parallela di via Oreto, da anni si formano due discariche abusive di vaste dimensioni e, nonostante periodicamente - quando la montagna di mobili, elettrodomestici e altri ingombranti diventa davvero troppo... ingombrante - la Rap provveda alla bonifica, non c'è verso di farle sparire definitivamente.

Per lo più questi rifiuti vengono abbandonati non dai residenti, ma da persone che effettuano traslochi (immagino del tutto abusivamente). I residenti, invece, sono costretti a convivere con questo schifo che, peraltro, invade per diversi metri anche il maciapiede. I pedoni sono qunque obbligati a camminare in mezzo alla strada (tanto stretta da essere a senso unico) con tutti i pericoli che questo comporta.

Credo che per sbarazzarsi di queste discariche non serva tanto la pulizia, quanto dei controlli da parte dei vigili urbani, magari anche con l'ausilio di telecamere di sorveglianza. Non sarebbe difficile individuare gli autori di questo scempio e multarli pesantemente. In questo modo, oltre ad eliminare il degrado, il Comune ne ricaverebbe anche un beneficio economico. Vantaggio economico che sarebbe poi esteso a tutta la collettività, che invece da anni è condannata a pagare invece i costi di smaltimento al posto di questi incivili.