Via Silvio Boccone, la Rap bonifica la discarica ma dopo 48 ore spuntano di nuovo i rifiuti

Dopo settimane, la Rap ha finalmente rimosso l'enorme catasta di rifiuti abbandonati in via Silvio Boccone, una stradina che si trova accanto alla Stazione centrale e dove da decenni esiste una discarica abusiva. Come al solito, purtroppo, non sono passate neppure 48 ore e già alcuni incivili hanno provveduto ad abbandonare un vecchio frigorifero e pezzi di mobili.

Non capisco perché - visto che la pulizia non basta a far comprendere a certi palermitani che la strada non può essere imbrattata in questo modo, ostacolando peraltro anche il percorso dei pedoni - la polizia municipale non provvede a fare i dovuti controlli per sanzionare chi deturpa la città. Che si provveda almeno ad installare una telecamere se non è possibile delegare una pattuglia di vigili per i controlli.

Questo scempio, oltre a danneggiare l'ambiente ed un luogo di tutti, ha anche un costo mostruoso per la collettività: ad ogni bonifica la Rap porta via diversi camion di ingombranti e rifiuti speciali, il cui smaltimento grava su tutti, compreso su di me e tanti altri cittadini che pagano regolarmente la Tari e poi sono costretti a vivere in mezzo a questo schifo.