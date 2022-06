Via Salvatore Pelligra · Villaggio Santa Rosalia

Siamo invasi dai rifiuti in via Salvatore Pelligra, zona Villaggio Santa Rosalia. Tra l'altro accanto a una villetta dove giocano bambini e di fronte a un attività commerciale. La puzza è incredibile. Si chiede cortesemente al Comune di intervenire per rimuovere i rifiuti.