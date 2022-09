Via dell'Airone · Bonagia

Via dell'Airone · Bonagia

In via Salvatore Carnevale, a Falsomiele, da più di una settimana non svuotano i cassonetti. Così facendo le persone buttano un po' di tutto: materassi, recipienti di acqua e altro ancora. Inoltre i topi cammino indisturbati, è un vero scempio.