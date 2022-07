Via Palinuro trasformata in discarica: "Perché questo degrado in una delle zone più belle di Palermo?"

In questi giorni cumuli di immondizia "arredano" una delle località più belle di Palermo, ovvero Mondello. La via Palinuro, aperta solo due anni fa a due passi dalla celebre spiaggia, è infatti diventata una discarica a cielo aperto e di notte una pista da corsa. Non c'è nessun controllo, ma solo degrado e abbandono.

Gli abitanti della zona, frustrati e sconcertati, non reggono più lo sguardo dei turisti che attoniti non riescono a spiegarsi come si possa sopportare questo schifo davanti agli occhi di tutti. Ma perché ci chiediamo tutti, perché Mondello nota in tutto il mondo, deve essere trattata così male? Perché dobbiamo vivere in mezzo all'immondizia, ai marciapiedi scoppiati, alle regole infrante da chi sa bene che nessuno gliela farà pagare? La situazione vergognosa di Mondello purtroppo non è solo colpa di un'amministrazione incapace ma è anche lo specchio dell'inciviltà di troppi palermitani indecenti e incivili.