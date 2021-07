Discarica in via Nicoletti: "Costretti a convivere con puzza e mosche, perché nessuno interviene?"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal giorno del Festino, lungo via Nicoletti in prossimità dello incrocio con via Sferracavallo, si è accumulata una quantità enorme d'immondizia. E' cresciuta in maniera esponenziale, tanto da invadere anche la carreggiata.

Noi residenti - nella fattispecie i condomini di 4 palazzine che danno su via Sferracavallo 109 e 111 - siamo costretti a convivere con una puzza insopportabile e una vera e propria invasione di mosche, che non ci permette di accedere al terrazzo e prendere un po' di aria.

Ricordo che la strada cui faccio riferimento è una via di accesso ad una zona balneare e che siamo in alta stagione. Abbiamo inviato diverse segnalazioni alla Rap, perché nessuno interviene?