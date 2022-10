Via Emilio Greco: "La bonifica a metà della Rap e la pulizia ordinaria che non viene fatta"

Gallery





Finalmente dopo circa 50 giorni di convivenza con una montagna di spazzatura, si sono scomodati a rimuovere la vergognosa discarica che si era creata in via Emilio Greco, alla Zisa, come ha replicato in maniera "pimpante" la Rap nell'articolo https://www.palermotoday.it/cronaca/discarica-rifiuti-via-emilio-greco-strada-bloccata.html e a cui quasi quasi dovremmo pure dire grazie. Ma l' intervento è stato fatto di malavoglia e con noncuranza (come da manuale) visto che non è stato rimosso tutto come dimostrano le foto allegate del "prima" e "dopo".

La strada è rimasta schifosamente sporca e maleodorante, i cassonetti insufficienti (con i supermercati vicini che vi scaricano di tutto..) sono completamente scassati. A questo si aggiunga che la strada non viene spazzata da tantissimi mesi e le griglie dei tombini sono completamente ostruite. Le erbacce crescono rigogliose e gli oleandri si stanno forestizzando.

Quando paghi la tassa sulla spazzatura, con tanto di aumento, te li senti rapinare quei soldi. La tassa la paghiamo per avere ogni giorno le strade pulite e non solo per pochi giorni, visto che si lascia accumulare per settimane la spazzatura. E così sempre sarà ed è maledettamente vergognoso! Questo è stato considerato un intervento straordinario ma che senso ha se non si esegue regolarmente l'ordinario? L'incuranza e la strafottenza regnano sovrane.