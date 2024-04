Via Rosario Gerbasi · Politeama

In via Gerbasi, traversa di via Crispi che si trova davanti all'entrata del porto, si è creata una vera e propria discarica abusiva. Tra i rifiuti vari spiccano la carcassa di un motorino e materiale di risulta. La cosa è stata segnalata più volte ma nessuno interviene.