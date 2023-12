Cari lettori, sinceramente non ho parole. L'immagine parla chiaramente, e per di più domani, 2 dicembre, scade il saldo Tari con aumenti significativi. Per tutto l'anno abbiamo subito questo disservizio e degrado. Ho sempre pagato ogni tassa in modo puntuale. Cosa devo fare domani? Tasse aumentate e servizi ridotti e quasi inesistenti. Mi dispiace, cara Palermo.