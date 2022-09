Via Contessa Adelasia, 30 · Zisa

Via Contessa Adelasia, 30 · Zisa

Gallery



Questo succede in via Contessa Adelasia, a due passi dal Tribunale e dalla Zisa, strada di passaggio dei pullman turistici. La discarica che cresce da settimane è all'angolo con via Villa Caputo. Il topo all'altezza del civico 30.