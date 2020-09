Piazza Santa Cristina, discarica di fronte alla scuola: "Perché il Comune tollera tutto questo?"

Questa è la storica discarica di piazza Santa Cristina: si trova proprio di fronte all'ingresso del centro diurno che ospita gli anziani e anche un distaccamento dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini.

E' il simbolo più eclatante del degrado in chi versa la città. Anziani e bambini costretti a convivere con il degrado più spregevole, perché sistematicamente nella discarica viene appiccato il fuoco e i fumi nocivi compromettono la salute di quanti vivono in quella zona. Non è accettabile che nel 2020 si debbano ancora vedere ed accettare passivamente queste disumane condizioni in una città della moderna Europa.Perché il Comune tollera tutto questo?

Stupisce, inoltre, che la direzione della scuola non si rifiuti di proseguire le lezioni in queste condizioni di degrado. Evidentemente decoro e salute non sono nell'agenda di chi ci governa. Palermo non merita tutto questo!