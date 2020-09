Piazza Meli, inaugurato il "mercatino della munnizza"

Apre ufficialmente a piazza Giovanni Meli "Il mercatino della munnizza". Ad inaugurarlo Fabrizio Sanfilippo, presidente di Rinascita ambiente. La situazione è diventata davvero drastica in quanto in vari punti del centro storico si trova di tutto, dai televisori ai frigo, passando per lavabiancherie e pezzi di arredamento che vengono abbandonati durante la notte. Chiediamo al Sindaco di intervenire tempestivamente per risolvere la questione. Tutto questo accade alle spalle della chiesa di San Domenico dove riposano le spoglie degli illustri siciliani e, non per ultimo, il nostro amato giudice Giovanni Falcone.