Nella discarica di via Buzzanca anche mezzi rubati: "A quando la pulizia?"

Il mio sfogo nasce dal fatto da mesi chiedo all'amministrazione di provvedere alla bonifica della discarica in via Buzzanca, dove si trovano pure dei mezzi rubati. I rifiuti impediscono anche il passaggio dei pedoni e ci sono pure dei ratti, che hanno trovato lì la loro dimora abituale. La discarica crea problemi anche a tutti i condomini i cui balconi e finestre affacciano sull'area e che sono stanti delle continue richieste agli enti preposti e non ancora accolte. Per quanto tempo dobbiamo ancora attendere? Questa situazione è diventata insostenibile.