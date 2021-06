Discarica abusiva in cortile San Giuliano, all'Albergheria. Ringraziamo come al solito i "pseudo civili " commercianti della zona per questi bellissimi sacchi pieni di bottiglie di vetro e immondizia varia. Stamattina ne sono apparsi altri e abbiamo scoperto che si abbinano perfettamente all'arredo di alcuni bar/gelaterie, ottima scelta di stile... Complimentoni!