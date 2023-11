Discarica abusiva in via Cignolini

Gallery





Voglio segnalare per l'ennesima volta che la gente incivile continua a gettare rifiuti ingombranti e pesanti, nonché spazzatura di ogni genere in via Cignolini. E' molto pericoloso per la salute soprattutto di chi abita nel palazzo vicino. Si sono visti topi e anche vipere o bisce. Ci sono persone disabili, bambini e persone che percorrono anche la strada a piedi per andare al supermercato o a casa. Chiedo a tutte quelle persone a dir poco incivili di gettare i rifiuti nei Centri comunali di raccolta e soprattutto alla Rap, a cui ho inviato diverse segnalazioni, di intervenire urgentemente affinché venga il problema venga risolto definitivamente anche nella vicina via Roentgen.