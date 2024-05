In via Vincenzo Di Pavia da diverse settimane il ritiro della differenziata avviene al massimo due volte a settimana, provocando cumuli giornalieri.di spazzatura non ritirata. Qui si parla di servizio ordinario di ritiro di spazzatura conferita regolarmente. A quando una classe action per chiedere lo sconto dell 80% della Tari previsto per il continuo disservizio (opzione prevista dalla legge)?