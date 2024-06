La spiaggia di Vergine Maria deturpata dai rifiuti: "Che fa il Comune?"

Gallery





Quella in foto è la situazione in una normale domenica sera sulla spiaggia di Vergine Maria. Rifiuti di ogni tipo sparsi per la spiaggia da bagnanti che sconoscono qualsiasi basilare regola di convivenza civile. Qualcun altro invece sembrerebbe evoluto al punto tale da raccogliere in rifiuti in un sacchetto, ma non abbastanza da gettarlo negli appositi contenitori e quindi lo lascia insieme agli altri su un cumulo ogni giorno più grande, avente funzione di monumento sia alla "civiltà" di questi ultimi che all'efficienza ed alla sorveglianza del Comune di Palermo. Come se non bastasse, a guarnire il tutto troviamo quello che sembrerebbe un bar improvvisato sotto un gazebo, sicuramente autorizzato... Mi chiedo perché il Comune non posizioni dei contenitori direttamente in spiaggia e perché non faccia qualcosa per migliorare le condizioni, la fruibilità ed i servizi sulle spiagge. Poi ricordo che siamo a Palermo e smetto di farmi domande.